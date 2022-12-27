Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen ile anlaşmak üzere.

VAN DEN BOOMEN OCAK AYINDA GALATASARAY'A GELEBİLİR

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; ocak ayındaki ara transfer döneminde ya da gelecek yaz Van den Boomen, sarı kırmızılı takıma transfer olabilir. Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyu, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Toulouse ile bonservis konusundan anlaşma sağlanamaması halinde transfer sezon sonuna kalacak.

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LIGUE 2'DE MÜTHİŞ PERFORMANS: 37 MAÇTA 12 GOL, 21 ASİST

Geçen sezon Toulouse ile Ligue 2'de muhteşem bir performans sergileyen ve merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen 37 maçta 12 gol atan ve 21 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımının Ligue 1'e yükselmesinde başrol oynamış ve yılın en iyi futbolcusu seçilmişti.

LIGUE 1'DE 15 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST

Hollandalı oyuncu, bu sezon ise geçen yılki performansından biraz uzak kalsa da 15 maçta 1 gol, 4 asistle takımına katkı sağladı.

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2020'DEN BU YANA TOULOUSE'TA

Ajax altyapısından yetişen Branco van den Boomen; FC Eindhoven, Heerenveen, Willem II ve De Graafschap gibi Hollanda takımlarında forma giydikten sonra 2020 yılında Fransız temsilcisi Toulouse'a transfer oldu.

Star Gazetesi