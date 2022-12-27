İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7082
  • EURO
    19,9583
  • ALTIN
    1087.83
  • BIST100
    5467.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geçen sezonun en iyisi Galatasaray'a geliyor! İstatistikleriyle parlıyor
Spor

Geçen sezonun en iyisi Galatasaray'a geliyor! İstatistikleriyle parlıyor

Galatasaray, geçen sezon Fransa 2. Ligi'nin en iyi futbolcusu seçilen orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'in transferini bitirmek üzere. Branco van den Boomen ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle ya da gelecek yaz bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer olacak.

Star Gazetesi27 Aralık 2022 Salı 12:15 - Güncelleme:
Geçen sezonun en iyisi Galatasaray'a geliyor! İstatistikleriyle parlıyor
ABONE OL

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen ile anlaşmak üzere.

VAN DEN BOOMEN OCAK AYINDA GALATASARAY'A GELEBİLİR

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; ocak ayındaki ara transfer döneminde ya da gelecek yaz Van den Boomen, sarı kırmızılı takıma transfer olabilir. Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyu, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Toulouse ile bonservis konusundan anlaşma sağlanamaması halinde transfer sezon sonuna kalacak.

Galatasaray'ın Edin Dzeko'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

LIGUE 2'DE MÜTHİŞ PERFORMANS: 37 MAÇTA 12 GOL, 21 ASİST

Geçen sezon Toulouse ile Ligue 2'de muhteşem bir performans sergileyen ve merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen 37 maçta 12 gol atan ve 21 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımının Ligue 1'e yükselmesinde başrol oynamış ve yılın en iyi futbolcusu seçilmişti.

LIGUE 1'DE 15 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST

Hollandalı oyuncu, bu sezon ise geçen yılki performansından biraz uzak kalsa da 15 maçta 1 gol, 4 asistle takımına katkı sağladı.

Şenol Güneş 4 yıldızın biletini kesti!

2020'DEN BU YANA TOULOUSE'TA

Ajax altyapısından yetişen Branco van den Boomen; FC Eindhoven, Heerenveen, Willem II ve De Graafschap gibi Hollanda takımlarında forma giydikten sonra 2020 yılında Fransız temsilcisi Toulouse'a transfer oldu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.