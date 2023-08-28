İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5624
  • EURO
    28,7325
  • ALTIN
    1635.37
  • BIST100
    7934.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geçen sezonun gol kralı Marco Paixao atmaya devam ediyor
Spor

Geçen sezonun gol kralı Marco Paixao atmaya devam ediyor

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de gol kralı olan Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, yeni sezonun ilk üç haftasında şimdiden 2 gole ulaştı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Geçen sezonun gol kralı Marco Paixao atmaya devam ediyor
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de gol kralı olan Marco Paixao, yeni sezonun ilk üç haftasında şimdiden 2 gole ulaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 21 golle bitirerek gol kralı olan 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon da ligin ilk 3 haftası itibariyle Tuzlaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyememesine rağmen Şanlıurfaspor (1) ve Kocaelispor (1) maçlarında gol atarak şimdiden iki gole ulaştı.

Öte yandan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı oldu. Portekizli oyuncunun bu sezon da gol krallığı unvanını alması durumunda son 6 sezonda 5. kez gol krallığı sevinci yaşamış olacak.

  • altay
  • Marco Paixao
  • Trendyol 1 Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.