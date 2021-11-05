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  • ''Geçen transfer döneminde Dennis Man'ı istemiştik'' Fatih Terim: Ocakta ne olur bilmiyorum
Spor

''Geçen transfer döneminde Dennis Man'ı istemiştik'' Fatih Terim: Ocakta ne olur bilmiyorum

Geçtiğimiz transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İtalya'da Parma forması giyen Denis Man, tekrar gündemde. Galatasaray'da teknik Direktör Fatih Terim, geçen transfer döneminde Dennis Man'ı istediklerini ama Parma'nın vermediğini belirtirken, 'Ocakta ne olur bilmiyorum.' ifadelerini kullandı.

5 Kasım 2021 Cuma 00:30 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 00:48
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Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Fatih Terim, geçtiğimiz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rumen sağ kanat Dennis Man'ı geçen transfer döneminde istediklerini belirtti. Terim Dennis Man transferi için, "Ocakta ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"DENNİS MAN'I İSTEMİŞTİK"

"Geçen transfer döneminde Dennis Man'ı istemiştik, Parma vermedi. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı o konu. O günde kaldı. Ocakta ne olur bilmiyorum. Bugün için kulüp olarak istekte bulunduk ama Parma, hayır dedi."

6 MAÇTA 2 GOL

İtalya Serie B ekiplerinden Parma forması giyen sağ kanat oyuncusu Dennis Man, forma giydiği 6 maçta 2 gol ile takımına katkıda bulundu.

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