İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2437
  • 5,9523
  • 221.496
  • 102.374
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Geçen yıl 125 milyon sterlin kar eden Liverpool, bu alanda dünya rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geçen yıl elde ettiği gelirlerle rekor kırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan bir  yıllık dönemde vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde edildiği kaydedilirken, İngiliz basını bu rakamın dünya rekoru olduğunu yazdı.
 
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve UEFA'dan 72 milyon  sterlin gelir elde eden, ocak ayında Brezilyalı yıldız futbolcusu Philippe  Coutinho'yu 142 milyon sterlin bonservisle Barcelona'ya gönderen Liverpool,  yıllık gelirini de 90 milyon sterlinden 455 milyon sterline çıkardı.
 
"Kırmızılar"ın vergi öncesi gelirlerinin yüzde 300'den fazla artışla  40 milyon sterlinden 125 milyon sterline çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan, başbakanın özel uçağı için ABD´den füze savunma sistemi aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İHA ve SİHA'lar terör örgütü PKK'nın nefesini kesti

İHA ve SİHA'lar terör örgütü PKK'nın nefesini kesti

Bakan Soylu: 14 vatandaşımızı kaybettik

Bakan Soylu: 14 vatandaşımızı kaybettik

Bakan açıkladı: 3 bin 243 'sürekli işçi' alacağız

Bakan açıkladı: 3 bin 243 'sürekli işçi' alacağız

İran, yeni silahlarını Hint Okyanusu'nda deneyecek

İran, yeni silahlarını Hint Okyanusu'nda deneyecek

CHP ve İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katıldılar

CHP ve İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katıldılar

Kriz büyüyor: Savaştan sonra bir ilk

Kriz büyüyor: Savaştan sonra bir ilk

Selçuk Bayraktar paylaştı: Uçan uçağın üzerinden atlayan ilk Türk

Selçuk Bayraktar paylaştı: Uçan uçağın üzerinden atlayan ilk Türk

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi
 

POPÜLER HABERLER

S-400´ler ateşlendi

S-400´ler ateşlendi

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300'leri aktifleştirdi

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300'leri aktifleştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019