Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş 11'inde sürpriz bir tercihe imza attı.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu yedek olarak başlarken, son zamanlarda yedek kulübesinde yer alan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, en uçta yer aldı.
Son olarak 3. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Diagne, 45. dakikada kenara gelmişti.
Mbaye Diagne, geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı.
A Spor'un haberine göre, Fatih Terim dün statta gerçekleştirilen antrenmanda şut çalışmasını yakından izledi.
Fatih Terim'in şutları gol olmayan oyuncuları elediği çalışmada en sona en yüksek isabeti sağlayan Diagne kaldı.