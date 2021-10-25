25 Ekim 2021 Pazartesi 19:23 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:29

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş 11'inde sürpriz bir tercihe imza attı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu yedek olarak başlarken, son zamanlarda yedek kulübesinde yer alan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, en uçta yer aldı.

Son olarak 3. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Diagne, 45. dakikada kenara gelmişti.

DİAGNE GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ MAÇINDA KIRMIZI KART YEMİŞTİ

Mbaye Diagne, geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı.

DİAGNE ŞUT İDMANINDA FATİH TERİM'İN GÖZÜNE GİRDİ

A Spor'un haberine göre, Fatih Terim dün statta gerçekleştirilen antrenmanda şut çalışmasını yakından izledi.

Fatih Terim'in şutları gol olmayan oyuncuları elediği çalışmada en sona en yüksek isabeti sağlayan Diagne kaldı.