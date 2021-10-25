İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5736
  • EURO
    11,1438
  • ALTIN
    556.151
  • BIST100
    1492.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geçen yıl Beşiktaş maçında oyundan atılmıştı! Fatih Terim, ilk 11'de o ismi tercih etti
Spor

Geçen yıl Beşiktaş maçında oyundan atılmıştı! Fatih Terim, ilk 11'de o ismi tercih etti

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da tekink direktör Fatih Terim, ilk 11'de sürpriz bir tercih yaptı. Son antrenmanda Fatih Terim, gözüne giren Senegalli forvet Mbaye Diagne'ye derbi 11'inde yer verdi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 19:23 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:29
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş 11'inde sürpriz bir tercihe imza attı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu yedek olarak başlarken, son zamanlarda yedek kulübesinde yer alan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, en uçta yer aldı.

Son olarak 3. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Diagne, 45. dakikada kenara gelmişti.

DİAGNE GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ MAÇINDA KIRMIZI KART YEMİŞTİ

Mbaye Diagne, geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı.

DİAGNE ŞUT İDMANINDA FATİH TERİM'İN GÖZÜNE GİRDİ

A Spor'un haberine göre, Fatih Terim dün statta gerçekleştirilen antrenmanda şut çalışmasını yakından izledi.

Fatih Terim'in şutları gol olmayan oyuncuları elediği çalışmada en sona en yüksek isabeti sağlayan Diagne kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.