Geçtiğimiz hafta isteksiz olduğu için idmandan çıkartılan Olcay Şahan, bugünkü antrenmanda yer aldı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Kasımpaşa maçı öncesinde teknik direktör Karaman tarafından antrenmandan isteksiz davranması nedeniyle çıkartıldığı belirtilen Olcay Şahan'ın da çalışmada yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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