Geçtiğimiz hafta isteksiz olduğu için idmandan çıkartılan Olcay Şahan, bugünkü antrenmanda yer aldı Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.