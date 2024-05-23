Gedson: Artık kutlama vakti

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklama yaptı.

Kupayı değerlendiren Portekizli orta saha oyuncusu, "Bu sezon iyi bir sezon geçiremedik ama bugün Beşiktaş ailesi için elimizden geleni yaptık. Söyleyecek bir şey yok. Kupayı kazandık ve artık kutlama vakti." dedi.

Gedson Fernandes, "Bu sezon taraftara istediklerini veremedik. Hedeflerimiz büyük olsa da başaramadık. Bugünü taraftara armağan ediyorum. Hem kupayı almayı hem de Avrupa'ya gitmeyi başardık. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.