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Spor

Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçında sahada olacak mı?

Süper Lig'de yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da yeni transfer Gedson Fernandes, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde ilk kez yeşil-mavili forma ile sahaya çıkacak.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 12:25 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 12:25
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Son maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 23 maç sonunda 22 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde Fransız golcü Loic Remy ile sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Aminu Umar kadroda yer almayacak.

Yeni transferlerden lisansı çıkarılan Gedson Fernandes ve Eren Albayrak, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde ilk kez yeşil-mavili forma ile sahaya çıkacak.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer 3-1 kaybetmişti.

Rize temsilcisi son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesislerinde kampa girecek.

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