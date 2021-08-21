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Spor

Gedson Fernandes Benfica'da yine kadro dışı

Transferde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Benfica'nın genç oyuncusu Gedson Fernandes, üst üste 2. maçta kadroya alınmadı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:39
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Benfica, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hedefindeki Gedson Fernandes'i isteyen kulüplere şu ana kadar "olumlu" yanıt vermezken, Portekizli oyuncuya süre vermemeye de devam ediyor.

Portekiz ekibinde teknik direktör Jorge Jesus, genç oyuncuyu Arouca maçının ardından Gil Vicente maçında da kadroya almadı.

Bu sezon Benfica'nın 6 resmi maçında sadece 7 dakika oynayan 22 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yedek kulübesinde yer alırken süre bulamadı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Gedson'u sanırım başkaları da istiyor, şu anda Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz ilişkilerimiz nedeniyle, öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de gerçek. Dün de kadrodaydı, oynamadı ama kadrodaydı. Bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz, şu anda hayır diyorlar, o zaman yapacak bir şey yok.

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