Gedson Fernandes: Biz büyük takımız

Beşiktaş'ın derbide galibiyet golünü atan Gedson Fernandes, maçın ardından flaş röportajda konuştu.

2-1 kazandıkları mücadeleyi değerlendiren Gedson Fernandes, "Kazanmak çok iyi. Çok iyi oynadık bugün. Taktikle ilgili değildi sadece takım ruhu ve savaşmakla ilgiliydi. Galibiyet istiyorduk ve aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Büyük takım olduğumuzu, Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz." dedi.

Portekizli yıldız, "Mutluyum performansımdan dolayı ama en önemlisi takımın performansı. Böyle çalışarak daha iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.