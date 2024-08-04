2024 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Gedson Fernandes, "Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyuz. Çok önemli bir kupayla başladık. Bir derbide kupa kazanarak başladık lige. Taraftarlarımız güvensin. Biz kupa alan bir takımız. Pazar günü ligde oynayacağımız maça odaklanmalıyız" diye konuştu.

"ÇOK İYİ BİR HOCAMIZ VAR"



Giovanni van Bronckhorst'un çok iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir hocamız var. Geçmişte de çok iyi hocalarımız oldu. Önemli olan odaklanmamız ve çalışmamız. İyi çalışmak zorundayız. Sezona odaklanıp bugün gibi birçok zafer kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.