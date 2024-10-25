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Spor

Gedson Fernandes: Çok önemli bir galibiyet oldu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 1-0 kazanılan Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2024 Cuma 01:20 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: Çok önemli bir galibiyet oldu
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 1-0 kazanılan Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Gedson, "Maça kötü başladık ama ilerleyen sürede iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Maça da kötü başladık aslında. İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik. Çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Attığı gole değinen Gedson, "Önemli olan takımın kazanmaya devam etmesi. Hep bu şekilde çalışarak hedeflerimize ilerlemek en önemli nokta. Tabii ki gol attığım için mutluyum, bunu devam ettirmek istiyorum. Ama önemli olan takım olarak böyle iyi gitmek ve maç kazanmak." ifadelerini kullandı.

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