Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Gedson Fernandes gözlem altında. Kayserispor maçında birçok Avrupa kulübünün scout ekipleri tarafından takip edilen Portekizli yıldız, yaz transfer döneminde Milan'a transfer olabilir.
MİLAN'DAN GEDSON FERNANDES'E YAKIN MARKAJ
Telegrafi'nin haberine göre Kayserispor maçında takip edilen Gedson Fernandes, Milan'ın scout ekipleri tarafından tam not aldı. Serie A devi, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmayı düşünüyor.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
Sezon başında attığı gollerle dikkat çeken Portekizli oyuncu, kariyer sezonunu yaşıyor. Gedson, Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla 2022/23 sezonundaki başarısını yakalamış durumda.
PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NA DA SEÇİLEBİLİR
Öte yandan, Portekiz Milli Takım yetkilileri Gedson'un performansını yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında.