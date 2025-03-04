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Spor

Gedson Fernandes için dev talip! Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes bu sezon oynadığı oyunla göz dolduruyor. Yıldız futbolcu için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı. 26 yaşındaki orta saha için İtalyan devi Milan'ın devrede olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi4 Mart 2025 Salı 23:29 - Güncelleme:
Gedson Fernandes için dev talip! Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar
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Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Gedson Fernandes gözlem altında. Kayserispor maçında birçok Avrupa kulübünün scout ekipleri tarafından takip edilen Portekizli yıldız, yaz transfer döneminde Milan'a transfer olabilir.

MİLAN'DAN GEDSON FERNANDES'E YAKIN MARKAJ

Telegrafi'nin haberine göre Kayserispor maçında takip edilen Gedson Fernandes, Milan'ın scout ekipleri tarafından tam not aldı. Serie A devi, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmayı düşünüyor.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Sezon başında attığı gollerle dikkat çeken Portekizli oyuncu, kariyer sezonunu yaşıyor. Gedson, Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla 2022/23 sezonundaki başarısını yakalamış durumda.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NA DA SEÇİLEBİLİR

Öte yandan, Portekiz Milli Takım yetkilileri Gedson'un performansını yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında.

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