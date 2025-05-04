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Spor

Gedson Fernandes: Önemli olan takıma yardımcı olmak

Süper Lig'de Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Gedson Fernandes, açıklama yaptı.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 21:52 - Güncelleme:
Gedson Fernandes: Önemli olan takıma yardımcı olmak
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Süper Lig'de Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Gedson Fernandes, açıklama yaptı.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes, "Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek isteyen birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN BENDEKİ YERİ ÖZEL"

Jose Mourinho ile ilgili görüşü sorulan Gedson Fernandes, "Benim için bireysel olarak çok önemli bir insan. Gelişmemde çok yardımı dokundu bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Ağırlığı olan, çok önemli bir teknik direktör. Bendeki yeri de özel." cevabını verdi.

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