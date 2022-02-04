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Spor

Gedson Fernandes, Rizespor'da ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları sürdü. Yeni transfer Gedson Fernandes de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 18:07 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 18:07
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Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, yeşil mavili ekiple ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları futbolcuya 'hoş geldin' karşılaması yaptı.

Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, kente gelerek bugün takımla ilk idmanına çıktı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana katılan Gedson'a 'hoş geldin' karşılaması yapıldı. Takım arkadaşları Gedson'u sırtına vurarak antrenmana başlattı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Loic Remy ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ve Umar Aminu'nun katılmadığı antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

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