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Spor

Gedson Fernandes'ten sakatlık sorusuna yanıt

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Gedson Fernandes, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Yıldız oyuncu sakatlık konusunda da açıklama yaptı.

15 Eylül 2024 Pazar 23:55 - Güncelleme:
Gedson Fernandes'ten sakatlık sorusuna yanıt
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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlıların golünü atan Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gedson Fernandes "Maçı kazanmak için hazırlandık. Çok zor olacağını biliyorduk. 11'e 10 oynamamıza rağmen yapmamız gerekenleri tam yapamadık. Bunun avantajını kullanamadık. Çalışmaya devam etmek ve önümüze bakmak zorundayız" dedi.

"SAKATLIK DEĞİL, YORGUNLUK"

Maçta yaşadığı sakatlık sorulan Gedson Fernandes "Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim. Yedek kulübemizde de çok kaliteli oyuncular var, onların da katkı sağlayacağını biliyordum. Yorgunluk yüzünden maçtan çıktım." ifadelerini kullandı.

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