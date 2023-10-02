Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira, performansıyla bu sezon da herkesi büyülemeye devam ediyor.

Torreira, zorlu Manchester United kapışması öncesi, Ankaragücü karşısında ortaya koyduğu futbolla yine büyük beğeni topladı. 82 dakika oyunda kalan Uruguaylı orta saha, 77 pasın 70'inde tam buldu.

GEDSON'DAN SONRA İLK

Başkent ekibine karşı 15 sahipsiz top ve sekiz ikili mücadele kazanan tecrübeli orta saha, Gedson Fernandes'ten (Mayıs 2021/Yeni Malatyaspor) bu yana bir lig maçında bunu başaran ilk Galatasaraylı futbolcu unvanını elde etti.

Hocası Okan Buruk'un, şu ana kadar 9 maçta da 11'e koyduğu 27 yaşındaki yıldızını, Sacha Boey ve Mauro Icardi ile birlikte önümüzdeki Milli Takım arasında ekstra izinle dinlendireceği öğrenildi.