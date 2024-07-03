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Spor

Geldi takımı toparladı şimdi son 8'de! Vincenzo Montella rekorları tek tek kırıyor

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde tarihi başarılar elde etmeye devam ediyor. Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen ay yıldızlılar, ilk kez yabancı bir teknik adamla son 8'e kaldı. İşte detaylar...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Geldi takımı toparladı şimdi son 8'de! Vincenzo Montella rekorları tek tek kırıyor
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Ay-Yıldızlılar'ın başına, Eylül 2023'te gelen Vincenzo Montella, yaklaşık 10 aylık süreçte büyük başarılar elde etti. Zaman zaman eleştirilen Montella, A Milli Takımımız'la tarih yazmaya devam ediyor.

Turnuvanın en zor takımlarının olduğu Hollanda ve Fransa'lı gruptan çıkmayı başaran Avusturya karşısında Milliler, İtalyan hoca yönetiminde tarihi bir galibiyet aldı ve ilk kez kazanarak tur atladı ve üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. 2000'de Mustafa Denizli ve 2008'de Fatih Terim'le bunu başaran Ay-Yıldızlılar'da, ilk kez yabancı bir teknik adamla son 8'e kaldık. Montella, bunun öncesinde EURO 2024 elemelerinde Türkiye'yi çabuk ayağa kaldırmış ve ilk kez büyük bir turnuvaya lider olarak gitmiştik.

EURO'DA GALİBİYET REKORU

Hazırlık maçında EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı, 1951'den sonra ilk kez rakip sahada (3-2'lik skorla) Montella ile devirdik. EURO'da F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek 6 puan toplayan 'Bizim Çocuklar', İtalyan hoca yönetiminde büyük turnuvalardaki en yüksek puan rekorunu (EURO 2008) egale etmeyi de başardı. Yarı final oynadığımız 2008'deki kupadaki 2 maçlık galibiyet rekorunu egale ettikten sonra dün 3 zaferle bunu geçmeyi başardık. Şimdi hedef 6 Temmuz'da Berlin'de tarih yazarak, ikinci kez yarı final oynamak olacak.

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