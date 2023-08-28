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Spor

Geldiği gibi gidiyor! Beşiktaş'ta Jean Onana'ya yol gözüktü

Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için kadrosundaki yabancıları elinden çıkarmaya çalışıyor. Siyah beyazlılar, kısa bir süre önce takıma katılan Kamerunlu yıldız oyuncu Jean Onana'nın istenilen performansı verememesi ve transferde yabancı kuralına takılınması nedeniyle futbolcuyu gözden çıkardı. İşte detaylar...

Sabah28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Geldiği gibi gidiyor! Beşiktaş'ta Jean Onana'ya yol gözüktü
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Beşiktaş, yabancı kontenjanında Montero'yu gönderip bir kişilik yer açacak ve bunu da stopere kullanacak.

Hücum hattına da takviye beklentisi var ancak eldeki mevcut yabancılardan birinin daha takımdan ayrılması gerekiyor. Beşiktaş, geçtiğimiz ay 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı ve teklifler alan Jean Onana'yı kiralamayı düşünüyor.

MENAJERİNİ DAVET ETTİ

Genoa'nın önerisini reddeden Kamerunlu'nun menajeri görüşmeye davet edildi. 23 yaşındaki futbolcuya İspanya ve İtalya'dan ilgi duyan farklı takımlar mevcut. Menajeri ve kendisiyle yapılacak görüşmede seçenekler değerlendirilecek.

Onana'nın durumunun netleşmesinin ardından transferdeki yol haritası da belirlenecek.

BEKLENENİ VEREMEDİ

6 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Onana, 109 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. Oyuncunun kısıtlı süredeki maç performansı geçerli not alamadı.

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