İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0294
  • EURO
    28,9126
  • ALTIN
    1677.96
  • BIST100
    7784.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geleceği belli oluyor! Stefan Kuntz, TFF ile görüşmek için İstanbul'da
Spor

Geleceği belli oluyor! Stefan Kuntz, TFF ile görüşmek için İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Yapılacak toplantının ardından Alman teknik adamın geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.

19 Eylül 2023 Salı 23:49 - Güncelleme:
Geleceği belli oluyor! Stefan Kuntz, TFF ile görüşmek için İstanbul'da
ABONE OL

Ermenistan ve Japonya ile oynanan maçların ardından geleceği tartışma yaratan Stefan Kuntz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Alman teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

TFF daha önce Mehmet Büyükekşi ve Kuntz'un 20 Eylül çarşamba günü bir toplantı yaratacağını duyurmuştu.

Öte yandan federasyon 60 yaşındaki teknik adam ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini de yalanlamıştı.

Mehmet Büyükekşi ve Kuntz arasında yapılacak kritik toplantının ardından Alman teknik adamın geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.