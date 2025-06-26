İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7591
  • EURO
    46,7218
  • ALTIN
    4271.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geleceği hakkında konuştu! Kenan Yıldız'dan çarpıcı açıklama
Spor

Geleceği hakkında konuştu! Kenan Yıldız'dan çarpıcı açıklama

Juvnetus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız İtalyan basınına konuştu. Takımdaki durumu ve geleceği hakkında konuşan başarılı futbolcu Kenan Yıldız 'Kariyerim boyunca Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz.' dedi. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Geleceği hakkında konuştu! Kenan Yıldız'dan çarpıcı açıklama
ABONE OL

Juventus ve A Milli Takım'ın önemli futbolcularından Kenan Yıldız, La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Milli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Del Piero'yu çok izledim, ne yaptığını biliyorum ama biz farklı insanlarız; herkesin kendi yolu vardır. Aramızda hala iletişim var, bazen buluşuyoruz. Maçlardan sonra bana mesaj atıyor, daha iyi olmam için beni motive ediyor. Benim için mutlu olduğunu ve böyle devam etmemi istediğini söylüyor. Gerçekten harika bir insan.

Kolo Muani benim hakkımda öyle güzel şeyler söylemiş ki, inanamıyorum iki üç yıl önce ben sadece bir çocuktum, o ise Kolo Muani'ydi. Şimdi her gün birlikte antrenman yapıyoruz. Bu beni daha çok çalışmaya teşvik ediyor.

Igor Tudor göreve geldiğinden beri takıma büyük bir enerji kattı ve hepimize yardımcı oldu. Özellikle bana, sahadaki işime odaklanmamı ve diğer her şeyi bir kenara bırakmamı söyledi. Geçmişten konuşmayı sevmem ama Tudor bana gerçekten özgürlük veriyor.

"ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ"

Hayran olduğum çok futbolcu var, özellikle de Real Madrid'de. Arda Güler çok yetenekli, harika bir geleceği olacak. Onlarla kıyaslanmak güzel ama bana 'en iyisi kim?' diye sormayın, söylemem.

"JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYORUM"

Kariyerim boyunca Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden geleceği çok düşünmeden anın tadını çıkarmayı tercih ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.