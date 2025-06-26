Juventus ve A Milli Takım'ın önemli futbolcularından Kenan Yıldız, La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Milli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Del Piero'yu çok izledim, ne yaptığını biliyorum ama biz farklı insanlarız; herkesin kendi yolu vardır. Aramızda hala iletişim var, bazen buluşuyoruz. Maçlardan sonra bana mesaj atıyor, daha iyi olmam için beni motive ediyor. Benim için mutlu olduğunu ve böyle devam etmemi istediğini söylüyor. Gerçekten harika bir insan.

Kolo Muani benim hakkımda öyle güzel şeyler söylemiş ki, inanamıyorum iki üç yıl önce ben sadece bir çocuktum, o ise Kolo Muani'ydi. Şimdi her gün birlikte antrenman yapıyoruz. Bu beni daha çok çalışmaya teşvik ediyor.

Igor Tudor göreve geldiğinden beri takıma büyük bir enerji kattı ve hepimize yardımcı oldu. Özellikle bana, sahadaki işime odaklanmamı ve diğer her şeyi bir kenara bırakmamı söyledi. Geçmişten konuşmayı sevmem ama Tudor bana gerçekten özgürlük veriyor.

"ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ"

Hayran olduğum çok futbolcu var, özellikle de Real Madrid'de. Arda Güler çok yetenekli, harika bir geleceği olacak. Onlarla kıyaslanmak güzel ama bana 'en iyisi kim?' diye sormayın, söylemem.

"JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYORUM"

Kariyerim boyunca Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden geleceği çok düşünmeden anın tadını çıkarmayı tercih ediyorum."