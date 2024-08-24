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Spor

Geleceği için kararını verdi! Süper Lig devinden Kingsley Coman hamlesi

Avrupa futbolunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir adı Süper Lig deviyle anılan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman geleceği için kararını verdi. İşte haberin detayları...

24 Ağustos 2024 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Geleceği için kararını verdi! Süper Lig devinden Kingsley Coman hamlesi
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Yaz transfer dönemi devam ederken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce adı birçok kulüp ile anılan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman'ın geleceği belli oldu.

Kingsley Coman transferinde sona gelindi. Fransız yıldız için yaşanan transfer gelişmesini Almanlar resmen duyurdu.

KINGSLEY COMAN TRANSFERİ BİTTİ!

Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi devam eden Kingsley Coman'ın geleceği netlik kazandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği ve yönetime bu transfer için ısrarcı olduğu öğrenildi. Bayern Münih ve oyuncu cephesiyle görüşme gerçekleştiren sarı lacivertlilere, Coman'dan cevap geldi.

Alman basını; Kingsley Coman'ın Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği ve bu transferde görüşmelerin bittiğini duyurdu.

GELECEĞİ NETLEŞTİ

Öte yandan Kingsley Coman'ın takıma veda edip etmeyeceği gündemdeydi. 28 yaşındaki Fransız futbolcunun, Bayern yönetimiyle görüşerek sezonu burada geçirme kararı aldığı da öğrenildi.

Bayern Münih'in transfer döneminde Paris Saint-Germain'den bir teklif beklediği ancak Fransız ekibinin Coman için harekete geçmediği de kaydedildi.

Sezonu Bayern Münih'te sürdürecek olan Kingsley Coman'ın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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