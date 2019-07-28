‘Geleceğimiz emin ellerde’

AHMET Ağaoğlu, Sütlüce’de dün yapılan “Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak” organizasyonunda taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Şimdiye kadar kulübün başını belaya sokan ve Avrupa tehlikesine neden olan futbolcu ve menajer borçlarının sıfırlandığını hatırlatan Ağaoğlu, “Ekonomik konularda adımlarımızı artık çok dikkatli atıyoruz. Lisans konusunda bundan sonra sıkıntı yaşamamak için tüm tedbirlerimizi aldık. Bu sene transferde takıma birçok genci kazandırdık. Bu oyuncular kulübün geleceği. Genç yeteneklerimizle de ileriye daha umutla bakıyoruz. Trabzonspor’un artık şampiyon olma zamanı geldi. Bu sezon genç yıldızlarımız ve yaptığımız takviyelerle şampiyonluk yarışı içinde sonuna kadar yer alacak bir takım olacağız. Taraftar desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız olacak” dedi