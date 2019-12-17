‘Geleceğimizi harcamışlar’

BEŞİKTAŞ Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran basın mensuplarıyla dün Vodafone Park’ta kahvaltıda bir araya geldi. Dalgakıran burada yaptığı açıklamada, “Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Hem mali hem organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık” dedi ve devam etti:

BİZ HEP GERÇEĞİ SÖYLEYECEĞİZ

“Başkan Ahmet Nur Çebi’nin üzerinde seçim öncesi büyük bir kamuoyu baskısı oluştu. Durumu biliyorduk ama bu ağır görevi devraldık. Emin olun başkan dahil günde 2 saat uyuyoruz. İçinde en ufak bir organizasyon çabası gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan, gelirleri temlikli bir kulübe geldik biz. Kitleler olumsuz şeyler duymak istemiyor ama biz gerçeği söyleyeceğiz.”

PAYDAŞLAR EL BİRLİĞİ YAPMALI

Beşiktaş’ın sıkıntılı süreçten sadece başkan ve yönetimin çabalarıyla çıkamayacağını belirten Dalgakıran sözlerini şöyle bitirdi: “Futbolumuzun içinde bulunduğu durumdan çıkması için tüm paydaşlar el birliği yapmalı. Beşiktaş’ta bir sistem kurmaya kararlıyız. Hedefimiz ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen oluşturmak. Bir daha bu duruma düşülmemesini sağlayacak tedbirleri almak istiyoruz.”

ADALET SAĞLANIRSA STADLARIMIZ DOLAR

2. Başkan Adnan Dalgakıran Süper Lig’in büyük bir ekonomik organizasyon olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Sportif faaliyetin diğer paydaşlarının da adil olması önemli. Adalet sağlanırsa statlar dolacak, sponsorlar fazla kaynak ayıracak. Kulüplerin hakem konuşması iyi bir şey değil ama haksızlığa uğrayanın canı yanıyor. Mesela Malatya maçında hakem takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. İkinci golden önce futbolcumuza faul yapıldı. Biz diğer maçlarda da aynı cesareti hakemlerden bekliyoruz. Adalet sağlanmazsa da boynumuzu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu değiliz. Hep beraber gelecek dönemde farklı işlere ve farklı alanlara birlikte imza atacağız. ”