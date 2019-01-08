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Geleceğimle ilgili kararı öğrenmek istiyorum

Galatasaraylı Martin Linnes sezon sonu bitecek sözleşmesi ile ilgili, “Yakın bir zaman içerisinde geleceğimle ilgili kararların ne olacağını bilmek istiyorum” dedi.

  • StarSpor
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Galatasaraylı Martin Linnes sezon sonu bitecek sözleşmesi ile ilgili, “Yakın bir zaman içerisinde geleceğimle ilgili kararların ne olacağını bilmek istiyorum” dedi. Norveçli oyuncu, “İlk yarından memnun değili. İkinci yarı Şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Benfica maçları kolay olmayacak. Fener’e attığm goller en önemli anlardı” ifadelerini kullandı.

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