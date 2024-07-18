Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgilenmediklerini söyleyen Yücel, "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok." dedi.

"TEKLİFİ KABUL ETTİK"

Daha sonra Daniel Amartey için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade eden Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.