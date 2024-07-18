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  • ''Gelen teklifi kabul ettik'' Hüseyin Yücel ayrılığı açıkladı!
Spor

''Gelen teklifi kabul ettik'' Hüseyin Yücel ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettiklerini dile getirdi. Yücel, transfer döneminde siyah beyazlılarla adı geçen isimlerden olan Wendell ile ilgilenmediklerini de aktardı.

18 Temmuz 2024 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
''Gelen teklifi kabul ettik'' Hüseyin Yücel ayrılığı açıkladı!
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgilenmediklerini söyleyen Yücel, "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok." dedi.

"TEKLİFİ KABUL ETTİK"

Daha sonra Daniel Amartey için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade eden Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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