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  • ''Gelenekten Geleceğe Bir'iz...!'' Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri tamamlandı
Spor

''Gelenekten Geleceğe Bir'iz...!'' Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri tamamlandı

AA30 Eylül 2022 Cuma 21:19 - Güncelleme:
''Gelenekten Geleceğe Bir'iz...!'' Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri tamamlandı
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri tamamlandı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların ikinci gününde atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, mas güreşi, aşırtmalı aba güreşi ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

- KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENECEK

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayandı.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyelerinde çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak güzel zaman geçirdi.

Sahne bölümünde ise Arslanbek Sultanbekov ile Kıraç konser verdi.

Kıraç, alanı dolduran misafirlere hem kendisinin hem de Türk müziğinin unutulmaz parçalarını seslendirdi.

  • Dünya Etnospor Konfederasyonu
  • Dünya Göçebe Oyunları
  • Kırgızistan

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