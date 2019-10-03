Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. Bu yıl ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapılacağı festival 4 gün sürecek.

ARJANTİN MİSAFİR

Festivalde misafir ülke Arjantin’in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alacak. Festivalde, Arjantin’in milli sporu ‘pato’nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel dalda müsabakalar yapılacak. Etnospor Kültür Festivali’nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50’nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları düzenlenecek. Sanatkarlar, ziyaretçilere uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak.

135 AT MEYDANDA

Festivalde görev alacak 135 at, kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında boy gösterecek. Atlar, ayrıca festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak.

ÇOCUKLAR ÖN PLANDA

Fetih Yağlı Güreşleri’nde 40’ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edeceği Etnospor Kültür Festivali, spor ve oyun müsabakalarının yanı sıra, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Çocuklar 4 gün boyunca topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30’un üzerinde geleneksel oyunlarla keyifli saatler geçirecek. Çocuklar ayrıca ok atma, at binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, deneyimleme şansı bulacak.

TÜRK KÜLTÜRÜNDEN ÖRNEKLER

Festivalde birçok etkinlik arasında düzenlenecek toylar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Gelin Toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), Beşik Toyu (Bebek duasının beşikte okunması), Tuşo Toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması) ve Geştek Toyu (Geleneksel müzik aletleriyle müzikal ziyafet) ziyaretçilerle buluşacak. Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane ve demirhane de yer alacak. Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteriler yapacağı festivalde konserlerle de ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatılacak.