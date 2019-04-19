Gelir gelmez Cenk'in ayağını kesti kalitesini ispat etti

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Yaz ayı transfer sezonunda Watford’dan 45 milyon Euro ödenerek alınan ve gelir gelmez Cenk Tosun’u yedek kulübesine yollayan Richarlison Everton’da da kalitesini gösterdi. Marco Silva’nın en çok güvendiği forvetlerin başında gelen yıldız futbolcu 35 maçta 13 gol 1 asistlik performansıyla kendisi için ödenen astronomik bonservis ücretinin hakkını verirken, 21 yaşındaki oyuncunun bir transfer daha yapması bekleniyor.

BARCELONA'DAN 70 MİLYON EURO

Fluminense, Watford, Everton derken başarı basamaklarını kısa sürede bir bir tırmanan Richarlison şimdi de Barcelona yolunda. Luis Suarez’in yerini doldurabilecek kaliteli ve genç bir golcü arayan Katalanların Richarlison için girişimlere başladığı öğrenilirken, Barça’nın bu transfer için 70 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Brezilyalı futbolcu için Liverpool’un da devrede olduğu ifade edilirken, Everton’ın oyuncusunu ezeli rakibine vermek istemediği bildirildi.