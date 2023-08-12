Marsilya'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Sarı-Lacivertliler, Cengiz'le 4 yıllık sözleşme ve senelik 2.1 milyon Euro üzerinden anlaşırken, kulübünü de ikna etmek için tüm şartları zorluyordu.

Kanarya, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için bonuslarla 15 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Fener, bu rakamı taksitler halinde ödemek isterken, Fransızlar ödeme planı konusunda sıkıntı çıkarmıştı.

5 TAKSİTLE ÖDENECEK

Ancak önceki gün Fransızlar'ın Başkanı Pablo Longoria ve Fenerbahçe'de transferlerden sorumlu yönetici Selahattin Baki, yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, burada ortak noktada buluştu. Cengiz'in bonservis bedelinin 5 taksit üzerinden ödeneceği bilgisine ulaşıldı.

Igor Tudor döneminde geçen sezon Marsilya'da sürekli ilk 11'de forma giyen Milli futbolcu, bu süreçte 46 karşılaşmada 5 gol atarken, 4 kez asist yaptı.

KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, Marsilya'nın ligin ilk haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Reims karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya ile 31'si lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3'ü de Fransa Kupası olmak üzere toplam 46 resmi maçta forma giyerken, 5 gol, 6 asist katkısı sağladı.

BU AKŞAM GELİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi milli yıldız Cengiz Ünder'in bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi. Cengiz Ünder'i getirecek özel jet Atatürk Havalimanı'ndan kalktığı Saat 21.00'de Marsilya'dan İstanbul'a doğru hareket edeceği bilgisine ulaşıldı. Cengiz Ünder ve temsilcisi saat 00.00'da İstanbul'da olacak.