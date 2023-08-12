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Spor

Geliş saati belli oldu! Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü Marsilya ile sonunda anlaştı. Milli yıldızın bu gece İstanbul'a özel bir uçakla gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
Geliş saati belli oldu! Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Marsilya'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Sarı-Lacivertliler, Cengiz'le 4 yıllık sözleşme ve senelik 2.1 milyon Euro üzerinden anlaşırken, kulübünü de ikna etmek için tüm şartları zorluyordu.

Kanarya, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için bonuslarla 15 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Fener, bu rakamı taksitler halinde ödemek isterken, Fransızlar ödeme planı konusunda sıkıntı çıkarmıştı.

5 TAKSİTLE ÖDENECEK

Ancak önceki gün Fransızlar'ın Başkanı Pablo Longoria ve Fenerbahçe'de transferlerden sorumlu yönetici Selahattin Baki, yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, burada ortak noktada buluştu. Cengiz'in bonservis bedelinin 5 taksit üzerinden ödeneceği bilgisine ulaşıldı.

Igor Tudor döneminde geçen sezon Marsilya'da sürekli ilk 11'de forma giyen Milli futbolcu, bu süreçte 46 karşılaşmada 5 gol atarken, 4 kez asist yaptı.

KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu, Marsilya'nın ligin ilk haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Reims karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya ile 31'si lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3'ü de Fransa Kupası olmak üzere toplam 46 resmi maçta forma giyerken, 5 gol, 6 asist katkısı sağladı.

BU AKŞAM GELİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi milli yıldız Cengiz Ünder'in bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi. Cengiz Ünder'i getirecek özel jet Atatürk Havalimanı'ndan kalktığı Saat 21.00'de Marsilya'dan İstanbul'a doğru hareket edeceği bilgisine ulaşıldı. Cengiz Ünder ve temsilcisi saat 00.00'da İstanbul'da olacak.

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