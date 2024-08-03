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Spor

Geliş saati belli oldu! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası Gabriel Sara

Orta saha transferi için uzun süredir mesai harcayan Galatasaray sonunda muradına eriyor. Sarı kırmızılı ekibin anlaşma sağladığı 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

3 Ağustos 2024 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Geliş saati belli oldu! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası Gabriel Sara
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Norwich City forması giyen 25 yaşındaki orta saha Gabriel Sara için teklif yükseltti ve hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İngiltere'ye uçtu. Gabriel Sara'nın bu akşam saat 21:00 civarı İstanbul'da olması planlanıyor.

Öte yandan kısa süre içerisinde Galatasaray'dan KAP açıklaması yapılması da bekleniyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Norwich City'ye Sara için 20 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi ve oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Temmuz 2022'de 10.5 milyon euro karşılığında Sao Paulo'dan transfer edilen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu, Championship'te çıktığı 80 maçta 20 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Gabriel Sara, futbol kariyerine 2017 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo takımının altyapısında başladı. Sara, 2019 yılında A takıma çıkma başarısı göstermişti.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.

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