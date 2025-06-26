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Spor

Geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş ilk transferini bitiriyor

Beşiktaş sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Benfica'nın Çekyalı sol beki David Jurasek ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi26 Haziran 2025 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
Geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş ilk transferini bitiriyor
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Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; sol bek mevkisi için arayışta olan siyah-beyazlılar, David Jurasek ile anlaştı. 24 yaşındaki Çek futbolcunun, bonservisi Portekiz temsilcisi Benfica'nın elinde bulunuyor. 24 yaşındaki Çek futbolcu hafta sonu İstanbul'a gelecek.

Jurasek, 2024-25 sezonunu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüştü.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 22 maçta sahaya çıkan Jurasek, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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