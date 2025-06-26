Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; sol bek mevkisi için arayışta olan siyah-beyazlılar, David Jurasek ile anlaştı. 24 yaşındaki Çek futbolcunun, bonservisi Portekiz temsilcisi Benfica'nın elinde bulunuyor. 24 yaşındaki Çek futbolcu hafta sonu İstanbul'a gelecek.

Jurasek, 2024-25 sezonunu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüştü.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 22 maçta sahaya çıkan Jurasek, 3 asist yapma başarısı gösterdi.