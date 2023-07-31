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Spor

Geliş tarihi belli oldu! Mert Müldür, Fenerbahçe ile anlaştı

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Sassuolo forması giyen milli yıldız Mert Müldür ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

31 Temmuz 2023 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Geliş tarihi belli oldu! Mert Müldür, Fenerbahçe ile anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Mert Müldür'ü 3.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Sarı lacivertli ekip, yerli sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve ardından mukavele imzalamak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mert Müldür bu akşam saat 23.45'te TK1876 sefer sayılı uçak ile İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Sassuolo'dan ayrılmak isteyen Mert Müldür için Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yarışa girmişti. Yarışı kazanan Fenerbahçe oldu. Başarılı sağ bek, gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da çok fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, İtalyan ekibiyle toplamda 3 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de görev alan milli yıldız gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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