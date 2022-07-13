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Spor

Genç apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

Genç aprantilerden Uğurcan Demirbaş, Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

IHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
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Bursa'da elim bir kaza geçiren genç apranti Uğurcan Demirbaş, hayatını kaybetti. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun olan 18 yaşındaki Uğurcan Demirbaş, ilk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleştirdi. Toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti.

Türkiye Jokey Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiasına başsağlığı diledi.

  • Uğurcan Demirbaş
  • apranti
  • Türkiye Jokey Kulübü

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