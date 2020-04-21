Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Eskişehirspor'un yükselen genç oyuncularından olan Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 doğumluydu.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."