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Spor

Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'ye geri döndü

İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.

31.01.2020  16:20 - Güncelleme: 31.01.2020  16:20

Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sarı-lacivertli takıma geri döndü.

İstanbulspor, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan ve 11 maçta 564 dakika süre alıp 1 gol atan İranlı golcü ile yıllarını ayırma kararı aldı.

Sonrasında birkaç kulüpten kiralık teklif alan genç futbolcu için "süre sorunu" ortaya çıkınca, Fenerbahçe'de kalma kararı verildi.

Fenerbahçe, genç oyuncunun lisansını çıkardı, Allahyar 2. yarıda Fenerbahçe forması giyecek.

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