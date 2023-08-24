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Spor

Genç tekvandocular madalyalarına kavuştu

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası, sona erdi. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 01:47 - Güncelleme:
Genç tekvandocular madalyalarına kavuştu
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Sinop Korucuk mevkiindeki Merkez Spor Salonu'ndaki organizasyonda 9-11 yaş grubundaki 105 erkek ve 106 kız sporcu mücadele etti. Kıyasıya geçen maçlardan sonra dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Maçlarda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine katılan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan sporculara ödüllerini takdim etti.

Ödül törenine ayrıca, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Kuzey Yıldızı Tekvando Spor Kulübü Başkanı Fatih Özçelik, 15 Eylül Spor Spor Kulübü Başkanı Ali Gündoğdu, kurum müdürleri katıldı. Şampiyonaya 100 idareci antrenör, 25 görevli hakem, 5 federasyon yetkilisi eşlik etti.

  • tekvando şampiyonası
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