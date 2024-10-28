İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2861
  • EURO
    37,0831
  • ALTIN
    3022.22
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Genç milli halterci Kaan Kahriman'dan 3 madalya
Spor

Genç milli halterci Kaan Kahriman'dan 3 madalya

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman, koparma, silkme ve toplamda kazandığı üç altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu; Engin Kara ise gümüş madalya alarak ikincilik elde etti.

28 Ekim 2024 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Genç milli halterci Kaan Kahriman'dan 3 madalya
ABONE OL

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden organizasyonda genç erkekler 67 kiloda ay-yıldızlı sporculardan Kaan Kahriman ile Engin Kara podyuma çıktı.

Kaan Kahriman, koparmada 144 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, Engin Kara ise 128 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Milli halterci Kaan Kahriman silkmede de 156 kilo ile altın madalya kazanırken, toplamda da 300 kiloluk derecesiyle hem altın madalya aldı hem de Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Milli halterci Engin Kara ise silkmede 150 kilo ile dördüncü olurken, toplamda ise 278 kiloluk derecesiyle hem gümüş madalya kazandı hem de Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 10 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 26'ya ulaştı.

  • Kaan Kahriman
  • Engin Kara
  • Avrupa şampiyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.