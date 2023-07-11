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Spor

Genç Türk yıldız, Avrupa devlerini peşine taktı

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen ve alt yaş takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Kebir Ali Canpolat için Avrupa'nın birçok devi sıraya girdi.

11 Temmuz 2023 Salı 19:53 - Güncelleme:
Genç Türk yıldız, Avrupa devlerini peşine taktı
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Sky'ın haberine göre; Avrupa devleri Inter, Juventus, Ajax, Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Barcelona, 16 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kebir Ali Canpolat'ı kadrosuna katmak istiyor.

FRANKFURT'TA KALMAK İSTEMİYOR

Haberde; Kerim Ali Canpolat'ın yeterli gelişim planı sunmadığını düşündüğü Frankfurt'tan ayrılmak istediği belirtildi. Avrupa'dan birçok teklif alan Kebir Ali'nin gelen tekliflerden birini değerlendirmek istediği ifade edildi.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Eintracht Frankfurt U17 takımında bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Kebir Ali, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Genç oyuncu, Türkiye U17 milli takımında 13 kez forma giydi.

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