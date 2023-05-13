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Spor

Genç Türk yıldız Bayern Münih'ten ayrılıyor! Serbest kalma maddesi 400 bin Euro

Bayern Münih II'de forma giyen Yusuf Kabadayı sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Oyuncunun serbest kalma maddesi bulunuyor.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Genç Türk yıldız Bayern Münih'ten ayrılıyor! Serbest kalma maddesi 400 bin Euro
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BILD'in haberine göre, Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Kabadayı, Bayern Münih'in as takımı ile üç maça çıkmazsa sözleşme bitiş süresine rağmen 400 bin Euro'luk serbest kalma maddesi devreye girecek.

Yusuf şu ana kadar ne Nagelsmann döneminde ne de Thomas Tuchel döneminde forma şansı bulamadı ve henüz profesyonel imzasını atmış değil.

Ligde son 3 maçı kalan Bayern Münih'in Yusuf Kabadayı'yı sahaya çıkartmadığı takdirde 19 yaşındaki oyuncu için 400 bin Euro ödeyen takım transferi gerçekleştirebilecek.

Yusuf Kabadayı, Bayern Münih II'de çıktığı 35 resmi maçta 12 gol kaydedip 2 asistlik katkı sağladı.

YUSUF KABADAYI KİMDİR?

Almanya 4. lig takımlarından Bayern Münih II'de sol kanat oynayan Yusuf Kabadayı, kariyerine 2012'de Bavyera ekibinin altyapısında başladı.

Milli takımlarda ise Türkiye'de U15 ve U16'da toplam 8 maça çıkan Yusuf 4 gol kaydetti. Almanya'da U18 ve U19'da çıktığı 11 maçta ise 4 gol attı. Öte yandan genç futbolcu henüz milli takım tercihini yapmadı.

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