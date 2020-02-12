Genç yeteneği menajer ablukasından kurtardı

Sabah 12.02.2020 13:42 - Güncelleme: 12.02.2020 13:42

Kasım ayı sonunda profesyonel sözleşme imzalanan Emin Bayram bir anda menajerlerin ablukası altında kaldı.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen pek çok yerli ve yabancı menajer, genç oyuncuyu Avrupa'ya götürebileceklerini ikna ederek haklarını almak için çalıştı.

Fakat Fatih Terim'in uyarısıyla hiçbir menajerle çalışmayı kabul etmedi.

TERİM, GELİŞİMİNDEN MEMNUN

Emin'in gelişiminden memnun olan tecrübeli hoca, henüz 16 yaşında olmasına rağmen 1.86 boyundaki stoperin kolaylıkla elden kaçmaması için kendisine profesyonel sözleşme imzalanmasını sağladı. Emin Bayram'la 2022 yılına kadar profesyonel anlaşma yapılırken, oyuncunun maaşına da iyileştirme sağlandığı bildirildi.