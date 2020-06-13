Genç yıldız adayı Galatasaray hayalini açıkladı! ''Mondragon benim idolüm''

13 Haziran 2020 Cumartesi 18:12 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 18:12

17 yaşındaki Sparta Rotterdam altyapısında forma giyen genç kaleci Camilo Paez, yaptığı açıklamada Galatasaray'a göz kırptı.

Sporx'in haberine göre, Sparta Rotterdam'ın U-19 takımında forma giyen genç kaleci, hayalinin, önce profesyonel seviyeye yükselmek ve ardından Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyebilmek olduğunu belirtti.

"MONDRAGON BENİM İDOLÜM"

İdolünün Mondragon olduğunu belirten genç kaleci yaptığı açıklamada; "Türk takım arkadaşlarımın beni Mondragon'la kıyaslaması harika. O benim idolüm. Ona benzetilmeyi beklemezdim. Umarım ben de Galatasaray gibi bir takımda oynayabilirim." dedi.