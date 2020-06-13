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Spor

Genç yıldız adayı Galatasaray hayalini açıkladı! ''Mondragon benim idolüm''

17 yaşındaki genç Sparta Rotterdam kalecisi Camilo Paez, Galatasaray'a mesaj yolladı. Paez, 'İdolüm Mondragon, Galatasaray'da oynamak isterim' dedi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 18:12 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 18:12
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17 yaşındaki Sparta Rotterdam altyapısında forma giyen genç kaleci Camilo Paez, yaptığı açıklamada Galatasaray'a göz kırptı.

Sporx'in haberine göre, Sparta Rotterdam'ın U-19 takımında forma giyen genç kaleci, hayalinin, önce profesyonel seviyeye yükselmek ve ardından Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyebilmek olduğunu belirtti.

"MONDRAGON BENİM İDOLÜM"

İdolünün Mondragon olduğunu belirten genç kaleci yaptığı açıklamada; "Türk takım arkadaşlarımın beni Mondragon'la kıyaslaması harika. O benim idolüm. Ona benzetilmeyi beklemezdim. Umarım ben de Galatasaray gibi bir takımda oynayabilirim." dedi.

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