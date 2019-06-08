Genç yıldız adayı için transfer savaşı

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kulüpler de yeni sezon öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de Neustadter'in ayrılması ve Skrtel'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine stoper hattına düşünülen isimlerden biri de Achraf Dari oldu.

Wydad takımında forma giyen 20 yaşındaki Achraf Dari'nin Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi. Fas basınındaki haberlere göre genç futbolcuyu Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da izlediği öğrenildi. Ayrıca Wydad kulübü yönetimi de Achraf Dari için gelen tekliflerin olduğunu doğrulurken, diğer taraftan Suudi Arabistan ve Katar'dan da Dari için teklifler olduğu öğrenildi.

(Futbol Arena)