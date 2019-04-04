Genç yıldız Kaan Ayhan'ın piyasası yüksek
Beşiktaş transfer çalışmalarına başlarken, savunma için Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın listeye alındığı öne sürülmüştü.
Almanlar milli futbolcu Kaan Ayhan'a 2 Bundesliga ekibinin daha talip olduğunu açıklarken, başarılı futbolcunun bonservisi de belli oldu.
Alman basınından Bild'in haberine göre Kaan Ayhan, ülkede gösterdiği performansla transfer gözdesi oldu. Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan ile Almanya Bundesliga ekipleri Borussia Mönchengladbach ve Hoffenheim'ın ilgilendiği öne sürüldü. Kaan Ayhan'ın bonservisinin 8 milyon Euro olduğu iddia edildi.
Fortuna Düsseldorf formasıyla dikkat çeken performanslar sergileyen 24 yaşındaki Kaan Ayhan'ın Türkiye ve Almanya arasında tercihini yapması bekleniyor.
(Futbol Arena)
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