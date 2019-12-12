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Genç yıldıza resmen göz koydular: Ferdi’yi kiralamayı düşünüyoruz

İngiltere Championship ekibi Derby County’i çalıştıran Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor.

  • İHA
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2018-2019 sezonu başında Fenerbahçe Teknik Direktörlüğüne getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Süper Lig’in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyet sonrası takımdan kovulmuş ve bir süre takım çalıştırmamıştı. 2019-2020 sezonun başında İngiltere Championship ekibi Derby County’nin başına geçen Cocu bu sezon 21 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ocak ayı transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam gözünü eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu’na dikti. İngiliz basınında yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin Ocak transfer döneminde Kadıoğlu’nu transfer etmek istediği ve Teknik Direktör Cocu’nun bu ismi çok istediği belirtildi.
 
‘Ferdi Kadıoğlu’nu takımınızda görmek istiyor musunuz’ sorusuna cevap veren Cocu, “Satın almamız çok zor ama kiralama daha iyi bir seçenek. İki taraf da kiralama durumu dolayısıyla daha memnun kalabilir” ifadelerini kullandı.
 
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.  

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