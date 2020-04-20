Gençer Cansev'in hayali Süper Lig

IHA 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:16

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu Gençer Cansev, Altay’ın sosyal medya hesabında Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler’in sorularını cevapladı. Yaşadığı sakatlığın ardından uzun süredir takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncu, tedavisinin umulandan daha hızlı seyrettiğini söyledi. Takımdan ayrı kalmamın çok zor olduğunu ifade eden Gençer Cansev, “Koşmayı, takım arkadaşlarımla idman yapmayı özledim. Çok dikkatli çalışıyorum. Bu ay sonunda bir kontrolüm daha olacak. Belki sonrasında top ve saha çalışmalarına başlayabileceğim. Liglerin ertelenmesini kimse istemezdi ama verilen bu ara benim gibi sakatlık yaşayan oyunculara iyi geldi. Herkes ‘Liglere yetişecek misin?’ diye soruyor, durumum ay sonundaki kontrollerden sonra belli olacak. Lige yetişip yetişmeyeceğim, liglerin başlama tarihi ile ilgili. Ben sakatlandıktan sonra yeni sezon başını kendime hedef koymuştum. Korona virüs nedeniyle ligler Haziran ortasında başlarsa maçlara yetişebilirim” dedi.

“PLAY-OFF OYNAMADAN SÜPER LİG’E ÇIKARIZ”



Tecrübeli oyuncu, sakat olduğu dönemde dahi takım arkadaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve erteleme öncesinde ortaya konulan oyunun kendisini mutlu ettiğini kaydetti. Cansev, “Takım arkadaşlarıma inanıyor ve güveniyorum. Herkes bu zorunlu arada kendisine iyi bakacak ve formda dönecek. Lige kaldığımız yerden aynı coşkuyla başlayacağız. Teknik Direktörlüğe Yalçın Koşukavak hocamız geldikten sonra takım olarak iyi sonuçlar aldık, yukarı doğru bir ivme kazandık. Play-Off oynamadan direkt ilk ikiden Süper Lig biletini alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, liglerin yeniden başlayacağı hafta, İzmir’de oynayacakları Akhisarspor maçının çok önemli olduğunu ve o maçın kazanılmasının takıma ekstra motivasyon getireceğini dile getirdi.

“ALSANCAK STADI’NDA FORMA GİYMEYİ HAYAL EDİYORUM”



Altay’ın ikinci yarıda maçlarını oynadığı Doğanlar Stadı’nın siyah-beyazlı taraftarlarla takımın bütünleşmesi adına büyük katkı yaptığını belirten Gençer, “Yapımı devam eden Alsancak Stadı’nın hızla tamamlanmasını temenni ediyorum. Alsancak Stadında taraftarıyla bütünleşen bir Altay büyük fark oluşturacaktır ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Stadımızın bitmesini dört gözle bekliyorum” dedi.