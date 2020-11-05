Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Muhammed Mustafa Koç bronz madalya kazandı

AA 05 Kasım 2020 Perşembe 21:38 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:38

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan ve ilk turu bay geçen Muhammed Mustafa Koç, ikinci turda Rumen Cosmin Bucataru, üçüncü turda Kosovalı Arber Kullashi'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Rus David Karapetyan'a yenilen milli judocu, Macar Benedek Toth ile yaptığı repesaj maçını 11 saniyede ipponla kazanarak bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti.

Çekyalı Adam Kopecky'i waza-ari puanıyla yenen Muhammed Mustafa Koç, Avrupa üçüncüsü oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e yükseldi. Şampiyonada dün Salih Yıldız ve Özlem Yıldız da bronz madalya kazanmıştı.

Bugün tatamiye çıkan Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan (kadınlar 63 kilo), Bayram Kandemir ve Umalt Demirel (erkekler 73 kilo) kürsünün uzağında kaldı.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nın son gününde yarın erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar madalya mücadelesi verecek.



