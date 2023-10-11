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Spor

Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası başladı

Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası, Ankara'da başladı. Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Zambiya'yı 2-0 yendi.

11 Ekim 2023 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası başladı
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Ankara'da başlayan Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nın ilk maçında Türkiye, Zambiya'yı 2-0 mağlup etti.

Milli takım, ilk maçında karşılaştığı Zambiya'ı 2-0 yendi.

Ay-yıldızlı takım yarın saat 11.30'da Malezya, saat 16.30'da ise Küba'yla karşı karşıya gelecek.

Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Türkiye-Zambiya: 2-0

Küba-Çin: 2-0

Malezya-Tunus: 0-2

Zambiya-Küba: 0-2

Çin-Malezya: 2-0

B Grubu:

Fransa-Meksika: 2-0

Güney Kore-Avustralya: 2-0

Gana-Fransa: 0-2

Meksika-Güney Kore: 2-0

Avustralya-Tayvan: 0-2

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