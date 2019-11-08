Gençler Terim’e mesajı gönderdi
Fatih Terim, Beşiktaş maçının ardından “Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.
STAR
Fatih Terim, Beşiktaş maçının ardından “Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz” açıklamasını yapmıştı. Ancak bu açıklamaya rağmen Fatih Hoca geçen sürede gençlere şans vermemişti. Aslan’ın U19 takımı tarihi 6-0’lık yenilgi öncesi Real Madrid’in genç takımını İspanya’da 4-2 yenerek “Hocam biz buradayız,görev bekliyoruz” mesajı verdi. Real’i yıkan golleri Süleyman Luş, Yunus Akgün, Atalay Yıldırım ve Işık Arslan attı.
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