İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8555
  • EURO
    10,3019
  • ALTIN
    501.539
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda millilerden 4 madalya
Spor

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda millilerden 4 madalya

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 2 gümüş ile 2 bronz madalya kazandı.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 00:45
ABONE OL

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 2 gümüş ile 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son günü bayanlar +87 kiloda yarışan Melike Ünal, koparmada 106 kiloyla bronz, silkmede 135 kiloyla gümüş, toplamda ise 241 kiloyla bronz madalya elde etti.

Gençler +87 kiloda yarışan Nuran Yalçın, koparmada 90 kilo ile dördüncü, silkmede 118 kilo ile gümüş, toplamda ise 208 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

35 ülkeden 342 sporcunun katıldığı, Türkiye'nin ise 8 erkek, 9 bayan sporcuyla mücadele ettiği organizasyonu milliler, 6 altın, 16 gümüş, 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları elde ettikleri başarı nedeniyle dolayı kutladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.